Le Tchad annonce des "dispositions" pour la sécurité de ses ressortissants au Soudan

Dans un souci de paix et de sécurité, le Tchad en appelle au calme et à la cessation des hostilités, tout en invitant les belligérants à engager un dialogue, indique Aziz Mahamat Saleh, ministre de la Communication.



Le gouvernement tchadien a également fait appel à la communauté régionale et internationale ainsi qu'aux pays amis pour s'investir dans un retour à la paix et permettre au Soudan de poursuivre sa transition en cours de manière pacifique.