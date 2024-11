Le Tchad appelle à la paix mondiale et à une coopération renforcée lors du Forum de Crans Montana

Le Premier ministre tchadien, Allah Maye Halina, a profité du prestigieux Forum de Crans Montana pour lancer un appel urgent à la communauté internationale. S'exprimant devant un parterre de dirigeants politiques, d'experts et d'investisseurs, il a mis en lumière les défis majeurs auxquels le monde est confronté et a souligné l'importance d'une coopération renforcée entre les nations.





Dans un discours marqué par une grande sincérité, le chef du gouvernement tchadien a d'abord exprimé sa gratitude aux organisateurs du forum, soulignant l'importance de ce type de rassemblement pour favoriser le dialogue et trouver des solutions aux problèmes mondiaux.





Les crises qui secouent le monde



M. Halina a ensuite dressé un tableau sombre de la situation internationale, évoquant les nombreux conflits qui ensanglantent la planète. Il a particulièrement déploré la guerre en Ukraine, dont les conséquences se font sentir bien au-delà des frontières de l'Europe. "Les répercussions de ce conflit sur la stabilité régionale et mondiale sont immenses", a-t-il souligné.





Le Premier ministre tchadien a également évoqué les tensions au Moyen-Orient, notamment en Israël et à Gaza, appelant à un cessez-le-feu immédiat et à une reprise du dialogue entre les parties prenantes. Il a insisté sur la nécessité de trouver des solutions durables à ces conflits, qui constituent une menace pour la paix mondiale.





Le Sahel, une région en proie à l'insécurité



Le Tchad, pays sahélien, est en première ligne face à la menace terroriste. M. Halina a rappelé les efforts déployés par son pays pour lutter contre Boko Haram et d'autres groupes extrémistes. Il a cependant déploré le manque de soutien de certains partenaires internationaux, soulignant que le terrorisme est un phénomène transnational qui ne peut être combattu de manière isolée.





Le lien entre paix et développement



Le Premier ministre a ensuite souligné le lien étroit entre la paix et le développement. "Il n'y a pas de développement durable sans paix", a-t-il affirmé. Il a évoqué les défis environnementaux auxquels le Tchad est confronté, notamment les inondations récurrentes qui ont des conséquences désastreuses sur les populations et les économies locales. Il a appelé à une coopération internationale renforcée pour faire face à ces défis et mettre en œuvre des stratégies de développement durable.







Le discours du Premier ministre tchadien à Crans Montana est un appel à la solidarité internationale. Il rappelle que les défis auxquels nous sommes confrontés sont mondiaux et nécessitent des solutions globales. Le Tchad, comme de nombreux autres pays, est en première ligne face à ces défis et a besoin du soutien de la communauté internationale pour relever ces défis.