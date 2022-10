Le Tchad approuve les efforts de l'OPEP pour maintenir la stabilité du prix du pétrole

Le ministre tchadien des Hydrocarbures et de l'Energie, Djerassem Le Bemadjiel, a salué ce 18 octobre les efforts que fournissent les pays de l'OPEP et le Royaume de l'Arabie Saoudite pour maintenir la stabilité du prix du pétrole brut.



"Dans le contexte économique actuel du Tchad, la production du pétrole joue un grand rôle pour booster le développement du Pays. Un prix stable du baril de pétrole brut à l'international est un gage de croissance pour le Tchad", a-t-il indiqué.



"Nous avons accueilli avec satisfaction les efforts que fournissent les pays de l'OPEP et le Royaume de l'Arabie Saoudite pour maintenir la stabilité du prix du pétrole brut afin de soutenir les économies de leurs pays respectifs et celles des autres pays du globe. Nous soutenons cette décision prise par le Royaume d'Arabie Saoudite pour réduire la production pétrolière car elle est salutaire pour tous les pays producteurs du pétrole à l'instar de notre pays", a ajouté Djerassem Le Bemadjiel.