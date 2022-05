Le Tchad au 104e rang du classement sur la liberté de la presse

"La situation politique et sécuritaire du Tchad reste très instable et fait peser des risques importants sur l’exercice du journalisme. La mort, en avril 2021, du président Idriss Déby Itno n’offre pour l’instant aucune perspective nouvelle pour la démocratisation du pays", indique RSF.



Au Tchad, la liberté de la presse et le droit à l’information sont consacrés par la loi. Cependant, la diffamation reste passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois mois. En 2020, plus d’une douzaine de journaux ont été suspendus en application de la nouvelle loi sur la presse, qui exige un niveau de qualification minimum pour pouvoir diriger une rédaction, souligne RSF.