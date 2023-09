Le Tchad au 5ème rang mondial en termes d'accueil de réfugiés par habitant

Ils entameront une visite conjointe du 6 au 8 septembre 2023 afin de prendre la mesure de l'ampleur de l'afflux de réfugiés fuyant la crise soudanaise vers le territoire tchadien et de renforcer la réponse sur le terrain.



Selon le communiqué, le Tchad compte désormais plus d'un million de réfugiés sur son sol, ce qui le place au cinquième rang mondial en termes d'accueil de réfugiés par habitant. La crise au Soudan voisin a contribué à une forte augmentation des déplacements forcés vers le Tchad, avec l'arrivée de 400 000 nouveaux réfugiés depuis le 15 avril 2023, date du début du conflit au Soudan, précise le communiqué.



Dans le cadre de la réponse immédiate, la Banque mondiale, en partenariat avec le gouvernement et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (UNHCR), va fournir des transferts monétaires d'urgence pour soutenir économiquement les ménages réfugiés ainsi que les populations d'accueil. Ils faciliteront également l'accès à l'éducation et aux services de santé à travers le projet de soutien aux réfugiés et aux communautés d'accueil.