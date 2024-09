Le Tchad au cœur de la CEN-SAD : Le ministre Koulamallah reçoit le Secrétaire Exécutif

Le Ministre d'État, Ministre des Affaires Étrangères, S.E.M. Abderaman Koulamallah, a reçu en audience ce 12 septembre S.E.M. Ado Allhadji Abo, Secrétaire Exécutif de la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD), dont le siège est situé au Tchad.



Objectifs de la rencontre

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des échanges réguliers entre le Tchad et la CEN-SAD, visant à mettre en œuvre les activités de l'institution et renforcer la coopération au service de la communauté sahélo-saharienne.



Les discussions ont permis d'aborder des questions clés relatives à la coopération régionale et aux initiatives en cours pour favoriser le développement et la sécurité dans la région.