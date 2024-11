Le Tchad au cœur de la lutte contre les crises sanitaires dans l'aviation civile africaine

N'Djaména a accueilli, du 19 au 22 novembre 2024, la 10ème conférence régionale de la CAPSCA (Accord de collaboration pour la prévention et la gestion des événements de santé publique dans le secteur de l’aviation civile). Cet événement majeur, placé sous le haut patronage de la ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, Fatima Goukouni Weddeye, a rassemblé des experts de 18 pays africains pour discuter des enjeux liés à la santé publique dans l'aviation civile.





Un enjeu de santé publique mondial



La pandémie de Covid-19 a mis en évidence la vulnérabilité des systèmes de santé mondiaux et l'importance de renforcer la coopération internationale pour prévenir et gérer les crises sanitaires. Le secteur de l'aviation civile, en facilitant les déplacements de personnes à travers le monde, joue un rôle crucial dans la propagation des maladies infectieuses.





C'est dans ce contexte que la CAPSCA, un accord de collaboration entre les États membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), a été mis en place pour renforcer la coopération régionale en matière de santé publique dans l'aviation civile.





Les défis et les enjeux



Lors de la conférence, les participants ont abordé de nombreux défis, notamment :



La surveillance épidémiologique: Il est essentiel de mettre en place des systèmes de surveillance efficaces pour détecter rapidement les épidémies et prendre les mesures nécessaires pour les contenir.

Il est essentiel de mettre en place des systèmes de surveillance efficaces pour détecter rapidement les épidémies et prendre les mesures nécessaires pour les contenir. La préparation aux urgences sanitaires: Les États doivent être prêts à répondre rapidement aux crises sanitaires, en mettant en place des plans d'urgence et en formant les personnels de santé.

Les États doivent être prêts à répondre rapidement aux crises sanitaires, en mettant en place des plans d'urgence et en formant les personnels de santé. La coordination internationale: La coopération entre les pays est essentielle pour prévenir la propagation des maladies au-delà des frontières.

Les solutions proposées



Pour relever ces défis, les participants ont proposé plusieurs solutions :



Le renforcement des capacités nationales: Les États doivent investir dans la formation de leur personnel de santé et renforcer leurs infrastructures sanitaires.

Les États doivent investir dans la formation de leur personnel de santé et renforcer leurs infrastructures sanitaires. Le partage des informations: Il est essentiel de mettre en place des systèmes d'échange d'informations rapides et efficaces entre les pays.

Il est essentiel de mettre en place des systèmes d'échange d'informations rapides et efficaces entre les pays. La coordination avec les autres secteurs: La santé publique ne peut être dissociée des autres secteurs, tels que le transport, l'agriculture ou l'environnement. Une approche multisectorielle est donc nécessaire.

L'engagement du Tchad



Le Tchad, en accueillant cette conférence, a démontré son engagement à renforcer la sécurité sanitaire dans le secteur de l'aviation civile. Le pays a également souligné l'importance de la coopération régionale pour faire face aux défis communs.







La 10ème conférence de la CAPSCA a été une occasion importante pour les pays africains de renforcer leur coopération en matière de santé publique dans l'aviation civile. Les échanges qui ont eu lieu à N'Djaména ont permis de mettre en évidence les défis à relever et les solutions à mettre en œuvre pour garantir un transport aérien plus sûr et plus sain pour tous.