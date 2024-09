Le Tchad au cœur du pré-congrès de la diaspora à Bahia : Un plaidoyer pour la diversité et la réconciliation

Un pré-congrès dédié à la diaspora africaine s'est tenu à Bahia, au Brésil, du 29 au 31 août 2024, en amont du 9ème Congrès Panafricain prévu à Lomé, au Togo, du 29 octobre au 2 novembre 2024.



Le Tchad était représenté par la Ministre Déléguée auprès du Ministre des Affaires Étrangères, Mme Fatimé Aldjineh Garfa. Sous le thème "Mémoires, Restitutions, Réparations et Réconciliation", l'événement a permis d'aborder des enjeux cruciaux pour la diaspora africaine.



La diversité culturelle du Tchad a été mise en avant comme un atout majeur pour la construction d'un avenir commun, soulignant son rôle dans le processus de réconciliation et de développement.



Cet événement représente une étape significative vers le 9ème Congrès Panafricain, favorisant le dialogue entre la diaspora et les pays africains pour un avenir plus inclusif et solidaire.



À travers sa participation active, le Tchad réaffirme son engagement en tant qu'acteur clé dans le dialogue panafricain, mettant en avant sa richesse culturelle au service d'une Afrique unie.



Ce pré-congrès a été une occasion importante pour le Tchad de contribuer aux discussions sur les défis de la diaspora et de promouvoir la diversité culturelle comme un vecteur de réconciliation et de développement en Afrique.