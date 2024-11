Le Tchad : bien plus qu'un désert

Un paysage lunaire



Ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO est un chef-d'œuvre de la nature. Des arches naturelles gigantesques, des canyons vertigineux, des plateaux désertiques et des oasis verdoyantes composent un paysage à couper le souffle. Les amateurs de randonnée et de photographie seront comblés par la diversité des paysages et la beauté des lumières.