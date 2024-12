Le Tchad célèbre l'entrepreneuriat féminin lors de la deuxième édition de la Meet-Up Kira

La deuxième édition de la Meet-Up Kira, un événement dédié à l'entrepreneuriat féminin, s'est tenue ce mardi à N'Djaména. Réunissant de nombreuses femmes entrepreneures, cette rencontre a été l'occasion de célébrer leurs réussites et de les encourager à saisir les opportunités offertes par la transformation digitale.







Placée sous le thème "Technologie et Innovation : Comment les femmes entrepreneures et Leaders peuvent-elles mener la transformation digitale ?", cette édition a mis en lumière le rôle crucial des femmes dans le développement économique du Tchad.











Pendant trois jours, les participantes ont pu assister à des conférences, des ateliers et des sessions de réseautage. Ces échanges ont permis de partager des expériences, de discuter des défis rencontrés et de trouver des solutions concrètes pour surmonter les obstacles.







"Nous croyons fermement que la transformation économique repose sur l'intégration des femmes comme moteurs du changement", a déclaré Nicole Ndoubayo, présidente de Meet-up Kira. Elle a appelé les autorités à mettre en place un environnement favorable à l'entrepreneuriat féminin, notamment en facilitant l'accès au financement et en renforçant les infrastructures numériques.









La transformation digitale offre de nouvelles opportunités pour les femmes entrepreneures, mais elle pose également de nouveaux défis. Les participantes à la Meet-Up Kira ont souligné l'importance de développer les compétences numériques des femmes et de leur donner accès à des technologies adaptées.







"Ensemble, nous pouvons créer des projets structurants qui non seulement transforment nos vies individuelles, mais aussi participent au développement de notre pays et de notre continent", a ajouté Nicole Ndoubayo.









Les femmes entrepreneures tchadiennes aspirent à un environnement plus favorable à leur épanouissement économique. Elles souhaitent bénéficier de mesures concrètes pour faciliter leur accès au financement, au marché et aux réseaux professionnels. Elles appellent également à une plus grande représentativité des femmes dans les instances de décision.