Le Tchad célèbre la Journée Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Comme de nombreux autres pays à travers le monde, la Croix-Rouge du Tchad a célébré la Journée Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge le 8 mai, qui est dédiée à la célébration de l'unicité et de l'unité du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Sous le thème "Nous faisons tout avec le cœur", cette journée commémore également la naissance du père fondateur du mouvement, Henry Dunant.



Le président du comité d'organisation des festivités de cette édition, Dr Abdramane Ahmat Ali, a expliqué que cette journée était l'occasion d'évaluer le chemin parcouru dans les multiples défis humanitaires afin de mieux recadrer les actions au profit des populations vulnérables qui ont besoin d'être secourues.



Dr Abdramane Ahmat Ali a détaillé les différentes activités menées dans les 10 arrondissements de la ville de N'Djaména et dans chaque comité provincial, notamment le nettoyage de la maternité de l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine, la sensibilisation à l'hygiène alimentaire au marché de Dembé et la plantation d'arbres à l'école officielle de Paris-Congo. Pour le bien-être de la population de N'Djaména, une marche sportive a été organisée et les volontaires de la Croix-Rouge du Tchad ont également mené une opération de don de sang qui a permis de recueillir 225 poches de sang.



Le président de la Croix-Rouge du Tchad, Khalla Ahmat Senoussi, a indiqué que la Croix-Rouge du Tchad et ses partenaires du Mouvement célèbrent l'esprit humanitaire avec le cœur et rendent hommage aux personnes qui font la différence dans leur communauté. "C'est avec un cœur d'amour et de gaieté que nous réaffirmons les 53 ans de secours volontaire et désintéressé de notre organisation, au service de l'humanité, sur l'ensemble du territoire de la République du Tchad", a-t-il affirmé. Il a souligné l'importance du rôle de la Croix-Rouge du Tchad en tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine de la santé.



La Directrice de l'Assurance qualité, des accréditations et de la Sécurité en milieu des soins, Mme Zouleka Djiddi, représentant le ministre de la Santé publique et de la Prévention, a pour sa part assuré que le Tchad continuerait sans aucun doute à assumer ses devoirs, à rester fidèle à ses valeurs et à assumer pleinement ses choix face à la crise migratoire, au défi climatique et à la menace terroriste, sans oublier l'instabilité que connaît aujourd'hui le monde.