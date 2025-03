Le Tchad célèbre la Journée Internationale des Forêts

Le 28 mars 2025, le Ministre des Infrastructures du Désenclavement et de l'Entretien Routier, Amir Idriss Kourdah, qui assure l'intérim de son collègue de l’environnement, a fait une déclaration marquante pour célébrer la Journée Internationale des Forêts.

Appel à l'Action Selon le Ministre, cette journée nous interpelle à réfléchir sur les actions que chacun doit entreprendre pour ajuster nos politiques environnementales. Il a souligné l'importance de préserver la vie sur terre et la nécessité de mutualiser nos efforts pour contribuer à la protection des forêts.

Invitation à la Participation Collective

À l'occasion de cette commémoration, le Ministre invite tous les citoyens, y compris les hommes, les jeunes et les personnes âgées, à participer activement en sortant massivement pour mettre en terre des plants dans toutes les provinces du pays. Cette initiative vise à renforcer la reforestation et à sensibiliser la population sur l'importance des forêts dans la lutte contre le changement climatique et la dégradation de l'environnement.

Importance des Forêts

Les forêts jouent un rôle crucial dans la régulation du climat, la préservation de la biodiversité et le soutien aux communautés humaines. Célébrer cette journée est donc une occasion de promouvoir des mesures concrètes pour protéger ces écosystèmes vitaux. Le Tchad, en mettant en avant la Journée Internationale des Forêts, témoigne de son engagement envers la préservation des ressources naturelles et souligne la nécessité d'une action collective pour protéger notre planète. Les efforts de reforestation annoncés par le Ministre sont une étape essentielle pour garantir un avenir durable pour les générations futures.