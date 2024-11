Le Tchad célèbre la Journée internationale de la prématurité et appelle à une mobilisation générale

Le Tchad a célébré ce vendredi la Journée internationale de la prématurité, mettant en lumière un enjeu de santé publique majeur. La ville de Moundou, dans la province du Logone Occidental, a été choisie pour abriter les principales activités de cette journée, soulignant ainsi l'importance accordée à cette problématique.





Une mobilisation générale pour lutter contre la prématurité



Le gouverneur de la province, Goukouni Sidimi, a ouvert les festivités en insistant sur l'importance de cette journée pour sensibiliser l'opinion publique aux conséquences de la prématurité. Il a rappelé les efforts du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations et a souligné la nécessité de renforcer les capacités des structures de santé pour mieux prendre en charge les nouveau-nés prématurés.





De son côté, le délégué de la santé du Logone Occidental a mis en avant l'importance de l'information et de la sensibilisation pour lutter contre les idées reçues et améliorer les pratiques. Il a également salué l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment l'UNICEF, qui apportent une contribution essentielle à la lutte contre la prématurité.





Les défis de la prématurité au Tchad



Le représentant de l'UNICEF a pour sa part dressé un tableau sombre de la situation des nouveau-nés prématurés au Tchad. Il a souligné la forte mortalité infantile liée à la prématurité et a appelé à renforcer les soins de santé primaires, à améliorer l'accès aux soins néonatals et à renforcer la formation du personnel de santé.





Un appel à la solidarité



Les participants à cette journée ont tous souligné l'importance d'une prise en charge globale de la prématurité, impliquant les familles, les communautés, les professionnels de la santé et les décideurs politiques. Les parents d'enfants prématurés ont partagé leurs témoignages, soulignant les difficultés qu'ils rencontrent et la nécessité d'un meilleur accompagnement.





Les prochaines étapes



Pour faire face à ce défi de santé publique, les autorités tchadiennes et leurs partenaires ont identifié plusieurs axes d'amélioration :



Renforcement des capacités des structures de santé: Il s'agit d'équiper les hôpitaux et les centres de santé en matériel médical nécessaire pour la prise en charge des nouveau-nés prématurés et de former le personnel de santé.

Il s'agit d'équiper les hôpitaux et les centres de santé en matériel médical nécessaire pour la prise en charge des nouveau-nés prématurés et de former le personnel de santé. Amélioration de l'accès aux soins: Il faut faciliter l'accès des populations aux soins de santé, notamment en milieu rural.

Il faut faciliter l'accès des populations aux soins de santé, notamment en milieu rural. Sensibilisation de la population: Il est essentiel de sensibiliser les populations aux risques liés à la prématurité et aux comportements à adopter pour prévenir les naissances prématurées.

Il est essentiel de sensibiliser les populations aux risques liés à la prématurité et aux comportements à adopter pour prévenir les naissances prématurées. Soutien aux familles: Les familles d'enfants prématurés doivent bénéficier d'un accompagnement psychologique et social pour faire face aux difficultés liées à la prématurité.





La Journée internationale de la prématurité a été l'occasion de rappeler l'importance de la lutte contre cette problématique de santé publique au Tchad. Les autorités, les partenaires et la société civile doivent unir leurs efforts pour améliorer la prise en charge des nouveau-nés prématurés et réduire la mortalité infantile.