Le Tchad célèbre les succès de la conservation avec African Parksad célèbre les succès de la conservation avec African Parks

Un partenariat fructueux pour la conservation



Depuis 2010, African Parks et le gouvernement tchadien travaillent main dans la main pour protéger et restaurer les écosystèmes fragiles du pays. Plusieurs aires protégées, telles que le Parc National de Zakouma et la Réserve Naturelle et Culturelle de l'Ennedi, sont désormais gérées par APN, avec des résultats encourageants en termes de restauration de la faune et de lutte contre le braconnage.







Les temps forts de la conférence



La conférence a été l'occasion de mettre en valeur les réalisations d'APN au Tchad :



Présentation du modèle d'intervention d'APN : Les participants ont pu découvrir le modèle unique d'APN, qui associe expertise technique, engagement à long terme et partenariat avec les communautés locales.

Mise en avant des projets phares : Les projets de conservation menés dans le Parc National de Zakouma, la Réserve Naturelle et Culturelle de l'Ennedi et le paysage Aouk-Keita ont été présentés en détail, avec des résultats concrets en termes de restauration des populations d'éléphants, de lions et d'autres espèces emblématiques.

Exposition et artisanat local : L'exposition d'artisanat local a permis de mettre en valeur le travail des communautés vivant à proximité des aires protégées et de montrer comment la conservation peut contribuer au développement économique local.

Échanges et débats : Les participants ont pu échanger leurs points de vue sur les défis et les opportunités de la conservation au Tchad, et discuter des moyens de renforcer la collaboration entre les différents acteurs.

La conférence a vu la participation de :La journée a débuté par des discours du représentant d'APN au Tchad, ainsi que des représentants du MEDPP et de la Délégation de l'UE. Des présentations ont été faites sur :Un documentaire sur l'atelier artistique « Couleurs de Zakouma » a également été projeté, enrichissant l'événement.L'événement a mis en avant une exposition de produits réalisés par les coopératives des communautés riveraines des Parcs Nationaux de Siniaka Minia et Zakouma. En plus de l'exposition artisanale, une exposition photographique et l'exposition artistique « Couleurs de Zakouma » ont été présentées.

Les enjeux de la conservation au Tchad



Le Tchad abrite une biodiversité exceptionnelle, mais les écosystèmes sont fragilisés par de nombreux facteurs, tels que le braconnage, la déforestation et les changements climatiques. La conférence a souligné l'importance de poursuivre les efforts de conservation pour préserver ce patrimoine naturel unique et pour assurer le bien-être des populations locales.





C’est ensemble, dans un esprit de collaboration, qu'APN et ses partenaires espèrent continuer à contribuer à un avenir plus durable pour le Tchad. Cette conférence et exposition sont des étapes importantes vers une sensibilisation accrue et un engagement renforcé en faveur de la conservation et du développement durable dans la région.