Le Tchad collaborera avec Saillon Farma pour améliorer l'approvisionnement en médicaments

Cette réunion visait à aborder les défis majeurs du système de santé tchadien, notamment ceux relatifs à la gestion des médicaments et des produits de santé de laboratoire.



Dabsou Guidaoussou a souligné l'importance de cette rencontre, mentionnant les directives du chef de l'État pour trouver des solutions aux problèmes persistants, notamment en ce qui concerne la créance de la CPA s'élevant à 9 milliards 500 millions FCFA. La firme indienne s'est positionnée pour aider à résoudre cette question, en proposant de fournir des médicaments pour une valeur équivalente à la créance.



La première étape de ce partenariat implique l'envoi d'une équipe de cinq techniciens tchadiens en Inde pour évaluer la pré-qualification du laboratoire de Saillon Farma et s'assurer de la conformité des médicaments avec les standards nationaux tchadiens. Suite à cette évaluation, la deuxième étape consistera en la signature d'un accord formel entre les parties. Cette initiative représente un pas important vers l'amélioration de l'approvisionnement en médicaments au Tchad et renforce la coopération entre le Tchad et l'Inde dans le secteur de la santé.