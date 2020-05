Le Tchad compte 4318 espèces de végétaux supérieurs et 722 espèces d'animaux

​Le Tchad compte environ 4318 espèces de végétaux supérieurs dont 71 espèces endémiques, a déclaré vendredi dernier le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche, Brahim Mahamat Djamaladine, à l'occasion de la célébration de l'édition 2020 de la Journée Internationale de la Biodiversité.



En ce qui concerne les animaux, il est dénombré 722 espèces composées de mammifères, d’oiseaux, de reptiles et des poissons, sans compter le groupe d’insectes qui semble plus riche en diversité spécifique.



"À titre illustratif, le lac Tchad et ses environs abritent la grande majorité d’espèces de poissons du pays et la filière pêche fait vivre plus de 30.000.000 personnes", relève le ministre.



Le Tchad renferme donc une biodiversité "particulièrement riche et importante, en termes d’espèces animales et végétales, dont le taux d'endémisme global est considérable."



Toutefois, une forte menace pèse sur cette biodiversité combien vitale, due aux activités anthropiques négatives : coupe abusive et anarchique du bois vert, perte et dégradation de l’habitat, pollution, aux prélèvements incontrôlés des ressources biologiques, prolifération des espèces exotiques, braconnage, et effets néfastes des changements climatiques.