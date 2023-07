Le Tchad confronté à la hausse des prix : Le Mouvement Citoyen Jeunesse appelle à l'action

Lors d'une conférence de presse, Maucord Mougbe Belem, coordinateur du mouvement, a souligné que le Tchad, en tant que pays riche et vaste, ne devrait pas manquer de ressources pour garantir une vie paisible à ses citoyens. Cependant, il a mis en évidence les difficultés auxquelles sont confrontés les Tchadiens, notamment l'augmentation exorbitante du prix des denrées alimentaires telles que le maïs, la pénurie d'électricité, de carburant et de gaz, ainsi que la hausse des prix du transport, des matériaux de construction et des services de communication. Le mouvement considère que ces problèmes sont inacceptables et entend prendre des mesures pour y remédier.



La situation économique préoccupante



Les Tchadiens vivent un calvaire dans leur propre pays. Les agriculteurs sont empêchés de travailler en raison de la présence d'éleveurs armés, tandis que les enlèvements contre rançon appauvrissent quotidiennement les populations locales. Les jeunes sont entravés dans leurs projets d'entrepreneuriat en raison de charges fiscales lourdes. Le mouvement dénonce le fait que les mêmes personnes qui nous gouvernent sont celles qui manipulent les marchés en augmentant les prix selon leur bon vouloir. Malgré la création de plusieurs institutions de régulation, les commerçants véreux restent impunis, ce qui aggrave la situation.



L'appel à l'action



Le Mouvement Citoyen Jeunesse Contre la Vie Chère au Tchad prévoit d'organiser des actions d'envergure dans les prochains jours si le gouvernement continue d'ignorer les problèmes liés au coût de la vie. Même les moyens de transport en commun, y compris les clandomen, sont touchés par cette situation, ce qui les oblige à augmenter les prix du jour au lendemain. Il est essentiel de s'unir pour lutter contre la hausse injustifiée des prix des denrées alimentaires, des matériaux de construction, des carburants, des services de communication et plus encore.