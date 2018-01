Le Tchad de tous les maux

Dans ce vaste territoire, la faim, l’insécurité, l’analphabétisme, le mal gouvernance, la corruption, le vol, la tuerie, le détournement, bref, tout ce qui nuit au développement humain est une qualité. Cette situation rend le Tchad invivable. S’il était un Homme, il serait admis en réanimation.



« On va faire comment ? Allons seulement ! », c’est le slogan que scandent les tchadiens face à la situation sociale intenable au quotidien. Ce peuple qui continue toujours par supporter et dont-on lui ajoute nuit et jour le labeur, va tenir pendant combien de temps ?