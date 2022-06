Le Tchad déclare l'urgence alimentaire et nutritionnelle

Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a signé le 1er juin un décret portant déclaration de l'urgence alimentaire et nutritionnelle. Cette décision fait suite à la situation relevée cette année et compte tenu du risque grandissant que les populations encourent si aucune assistance humanitaire comprenant une aide alimentaire et d'autres activités de relèvement et de renforcement des moyens d'existence et de la nutrition n'est apportée.



Détails à suivre.