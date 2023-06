Le Tchad demande le soutien se la communauté internationale pour une assistance aux réfugiés

Le ministre de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et de la Bonne gouvernance, Limane Mahamat, a effectué une visite de travail dans la région de l'Est du Tchad. Il s'est rendu en début de semaine à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, où il a rencontré les gouverneurs du Ouaddaï, du Sila, et de Wadi-Fira, ainsi que des acteurs humanitaires présents dans la zone.



Le Ministre et sa délégation se sont rendus au Gouvernorat du Ouaddaï, où une séance de travail a eu lieu avec les gouverneurs des trois provinces de l'Est du pays, qui accueillent des réfugiés soudanais ainsi que des acteurs humanitaires.



Cette réunion a permis au ministre de l'Administration du territoire, Limane Mahamat, de mieux comprendre la situation de l'afflux des réfugiés dans les provinces concernées, grâce aux présentations des gouverneurs.



Les gouverneurs du Ouaddaï, du Sila et de Wadi-Fira ont souligné les mesures prises depuis le déclenchement du conflit au Soudan pour sécuriser la frontière et faciliter l'accueil et l'assistance aux réfugiés. Ils ont également formulé plusieurs demandes, notamment la relocalisation rapide des réfugiés près de la frontière, le soutien à la communauté hôte, le renforcement des infrastructures sanitaires et éducatives, ainsi que la préservation de l'environnement.



La représentante du HCR au Tchad, Laura Castro, et le chargé des affaires humanitaires du sous-bureau d'Abéché, Idriss Moussa Saleh, ont salué le travail accompli par les autorités tchadiennes et la population dans l'accompagnement des réfugiés. Ils ont plaidé pour un renforcement de la sécurité dans la zone afin de permettre aux acteurs humanitaires d'exercer leurs activités plus efficacement.



Le ministre a appelé les autorités des trois provinces à faire preuve de solidarité et d'hospitalité en agissant rapidement pour répondre aux besoins urgents des nouveaux réfugiés. Il a également exhorté la communauté internationale à soutenir le Tchad en apportant une assistance vitale à ceux qui ont été contraints de fuir leur foyer.



La visite du Ministre dans l'Est du pays prévoit des visites sur les sites des réfugiés et des déplacés.