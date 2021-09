Le Tchad demande une "mobilisation urgente" à l'international pour financer sa transition

Le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Deby, a appelé jeudi à la mobilisation pour airelle Tchad à mettre en oeuvre sa feuille de route de transition.



"La mise en œuvre de cette Feuille de route, dont le coût est estimé à près de 1,3 milliard de dollars, hors de la portée du Tchad tout seul, nécessite un accompagnement conséquent de nos partenaires, à travers une mobilisation urgente des ressources financières attendues", a-t-il déclaré, dans son discours prononcé à l'occasion de la 76ème assemblée générale de l'ONU.



Le président de la transition met en avant d’énormes difficultés d’ordre sécuritaire, économique, financier et sanitaire auxquelles le gouvernement de transition fait face. "Le Tchad en appelle à un soutien fort de la communauté internationale", dit-il.



La feuille de route de transition a été élaborée et adoptée en juillet 2021. Elle s’articule autour de trois principaux axes suivants : le renforcement de la sécurité et de la défense ; l'organisation du dialogue inclusif et la consolidation de la paix et de l’unité nationale, et le renforcement de la bonne gouvernance et de l’État de droit.



Pour de nombreux acteurs de la société civile et partis politiques, le coût de la feuille de route est exorbitant au vu de ce qui est prévu.