Le Tchad dénonce avec force les tentatives de modification du territoire palestinien occupé

La secrétaire d'État du Tchad aux Affaires étrangères, Achta Saleh Damane, a dénoncé mercredi, "les tentatives et menaces de modification du territoire palestinien occupé."



Elle s'est exprimée lors d'une réunion d'urgence par visioconférence du comité exécutif des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la conférence islamique (OCI).



"Le Tchad exprime sa profonde préoccupation et dénonce avec force les tentatives et menaces de modification du territoire palestinien occupé, y compris Al Houds, Al Sharif, notamment par l'annexion et l'expropriation des terres, la poursuite des colonies de peuplement", a déclaré Achta Saleh Damane.



Elle a également dénoncé "la démolition illégale des domiciles, les déplacements forcés des populations en violation flagrante du droit international humanitaire et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, les excursions et les profanations persistantes de la mosquée d'Al Aqsa."



Selon Achta Saleh Damane, "l'absence d'une solution durable au conflit israélo-palestinien constitue l'un des facteurs majeurs d'instabilité et d'insécurité chronique que connait l'ensemble du Moyen-Orient."



Dans un communiqué final de la rencontre, l'OCI a dénoncé une "grave escalade" d'Israël face au plan d'annexion en Cisjordanie.