Le Tchad déploie 1200 soldats dans la zone des trois frontières

Le Tchad a lancé le déploiement d'un bataillon de 1200 soldats des forces spéciales anti-terroristes dans la zone des trois frontières (aux confins du Burkina Faso, du Mali et du Niger). Les soldats tchadiens sont arrivés à Nguiguimi à la frontière entre le Tchad et le Niger. Ils se rendent dans la zone des 3 frontières.



"Nous sommes déjà sur le terrain", a déclaré lundi le ministre en charge des armées, le général Mahamat Abali Salah qui s'est rendu sur place aux côtés des ministres de la défense des États du G5 Sahel.



Le chef d'État major général des armées du Tchad a également fait le déplacement. Il a assuré de la détermination des forces armées tchadiennes à vaincre l'ennemi.



"Quand je vois ces hommes, je suis sûr que nous allons gagner cette guerre. Je pense que le rythme s'accélère sur le terrain", a estimé le ministre mauritanien de la défense.



"Nous sommes convaincus qu'avec la présence tchadienne, les données vont changer", a souligné Issoufo Katambe, ministre de la défense du Niger.



Le bataillon tchadien a été sollicité par les États du G5 Sahel et les partenaires occidentaux. Il devait être déployé depuis mars 2020 lorsqu'a eu lieu l'attaque de Bohoma, dans la province du lac, au Tchad.