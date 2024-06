Le Tchad déterminé à poursuivre la collaboration avec l'UE dans un esprit de respect mutuel

Le Ministre d’État, Ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine, des Tchadiens de l’Étranger et de la Coopération Internationale, Porte-parole du Gouvernement Abderaman Koulamallah, a présidé une réunion avec les pays de l’Union Européenne ce mardi 18 juin dans la salle de réunion du Ministère.



Dans son allocution adressée à ces diplomates européens, le chef de la diplomatie tchadienne a souligné l'importance des relations entre le Tchad et l'Europe, notamment avec l'Union Européenne. Il a mis en avant les avancées significatives réalisées grâce aux partenariats dans divers domaines tels que la sécurité, l'éducation, la santé et les infrastructures.



Le Ministre d’État a rappelé le programme politique ambitieux du Président de la République Mahamat Idriss Deby Itno, comportant 12 chantiers et 100 propositions pour le développement du Tchad, et a sollicité le soutien de l'Union Européenne pour aligner l'aide européenne sur ce programme afin d'en maximiser l'impact.



Il a également abordé la situation des réfugiés soudanais sur le territoire tchadien, appelant la communauté internationale, en particulier l'Union Européenne, à intensifier son aide pour faire face à cette crise humanitaire et à œuvrer pour ramener la paix et la stabilité au Soudan.



Le Ministre d’État a également exprimé sa détermination à poursuivre la collaboration avec l'Union Européenne dans un esprit de respect mutuel et de bénéfice partagé, invitant les pays européens à intensifier leurs échanges avec le Tchad pour construire un avenir meilleur pour le pays et la région.



Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la politique du Chef de l’État qui accorde une importance particulière aux partenariats internationaux pour le développement du Tchad. Elle met en lumière les efforts du gouvernement tchadien pour renforcer ses relations avec l'Union Européenne et d'autres acteurs internationaux dans le but de favoriser la croissance et la stabilité du pays.



Cette rencontre a vu la présence de la Ministre Délégué auprès du Ministre d’État, Madame Fatime Aldjine Garfa et des cadres du Ministère des Affaires Étrangères.



La délégation de l’Union Européenne était composée des Ambassadeurs et Chargés d’Affaires de plusieurs pays, notamment : l’Union Européenne, France, Allemagne, Pays Bas, Hongrie et du Royaume Uni.