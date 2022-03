Le Tchad en quête d'une finance numérique équitable

De l'avis de Tahir Hamid Nguilin, les conclusions issues de cette rencontre permettront d’ajuster les stratégies en matière d’inclusion financière en général et d'équité dans la finance publique en particulier. éC’est un challenge que doivent relever les banques et les opérateurs de téléphonie mobile en offrant à leur clientèle ce service financier de proximité plus inclusif de part son originalité, son mode d’opération, son coût et sa rapidité", estime Tahir Hamid Nguilin.



Selon le ministre, le gouvernement a pris des fortes mesures, dans le cadre de la riposte contre la COVID-19, en faveur du numérique et de la digitalisation.



« Si nous comptons seulement sur les banques et les microfinances telles que nous connaissons, ça nous prendra 100 ans pour que tout le monde ait accès au service financier », a alerté Tahir Hamid Nguilin. Pour lui, le monde d’aujourd’hui est un monde du numérique, d'Internet et des réseaux sociaux. Raison pour laquelle le gouvernement a pris des initiatives en baissant le coût de connexion et le coût d’achat des terminaux mobiles pour encourager le "Mobile banking".