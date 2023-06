Le Tchad envisage l'acquisition de drones de combat

Des experts de Turkish Aerospace Industries (TAI) sont présents dans la capitale tchadienne pour mener à bien le remontage de trois avions d'attaque Hurkus qui ont été livrés en pièces détachées à l'armée de l'air tchadienne en avril, selon les informations d'Africa Intelligence.



Les avions seront équipés de missiles guidés laser et de boules optroniques d'observation permettant d'effectuer des missions de surveillance.



En parallèle, N'Djamena est en phase finale de négociations pour l'acquisition de deux à quatre drones Anka-S auprès de TAI. Ces drones joueront un rôle crucial dans les opérations de sécurité et de surveillance menées par les forces tchadiennes.



Le TAI Anka est un drone de combat MALE (altitude de croisière moyenne et longue autonomie) développé par TAI. À l'origine, ce drone était conçu dans les années 2000 pour des missions tactiques de surveillance et de reconnaissance. Cependant, il a subi des améliorations notables, se transformant en une plate-forme modulaire qui intègre un radar à synthèse d'ouverture, des armes de précision et un système de communication par satellite.