Le Tchad est confronté à une prévalence élevée de l'hépatite B, notamment chez les enfants

Cette journée vise à faire connaître les différentes formes d'hépatite au grand public et à fournir des axes d'action. Plus de 2 milliards de personnes sont infectées par l'hépatite B et 150 millions sont porteuses de l'infection chronique par l'hépatite C. De nombreuses actions ont été réalisées pour sensibiliser la population, mais les défis restent importants. Au Tchad, la prévalence actuelle du virus de l'hépatite B est de 19% chez les adultes et 22% chez les enfants.



Le ministère de la Santé Publique a pris des dispositions, notamment l'introduction de la vaccination contre l'hépatite B pour tous les nouveau-nés dans le cadre du programme élargi de vaccination.



Avec l'appui de partenaires comme le Fonds Mondial, l'OMS et le gouvernement égyptien, le pays a fourni des efforts dans la formation des prestataires de soins, le dépistage et la prise en charge des cas.



Le ministère étudie d'autres stratégies pour faciliter l'accès au traitement, conformément à l'engagement du Président de la République dans la lutte contre les hépatites.



La Secrétaire d'État a demandé aux responsables sanitaires de respecter les orientations et d'élargir la couverture vaccinale, tout en invitant les partenaires et la société civile à mobiliser les ressources nécessaires et à intensifier la sensibilisation.