"Le Tchad est en train de mourir à cause de la gourmandise", Pasteur Moyadé

Pasteur Moyadé Naredroum Koumounang, participant au dialogue national, dit ne pas comprendre les tchadiens. Selon lui, l'ex-président de l’Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi, savait que si le Président de la République "n'est pas là", il doit diriger la transition. Il a pourtant affirmé avoir refusé de diriger la transition à la mort du maréchal Idriss Deby à cause de son état de santé. "Il refuse et c’est le même qui est remis à la tête du Conseil national de transition (CNT). Qu'est ce qu'on est en train de faire ?", s'interroge pasteur Moyadé Naredroum Koumounang.



Pour le pasteur, il faut un nouveau gouvernement de réconciliation avec des nouveaux dirigeants après le dialogue. "Pas les mêmes en exercice", dit-il.



"Le Tchad est en train de mourrir à cause de la gourmandise. Quand quelqu'un trouve une place, il ne laisse pas aux autres", déplore le pasteur.