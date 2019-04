Le Tchad est "évidemment pour la France un partenaire très important"

Le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zène, a reçu ce mardi 16 avril à N'Djamena, le directeur des Nations-Unies, des Organisations Internationales, des Droits de l'Homme et de la Francophonie au ministère français de l'Europe et des Affaires Étrangères, Alexis Lamek.



L'entretien qui s'est déroulé en présence de plusieurs collaborateurs du ministre tchadien des Affaires étrangères dont le directeur général du ministère, le directeur de la coopération, et de l'Ambassadeur de France au Tchad, a porté sur la situation sécuritaire dans le Sahel, l'opération Barkhane et plusieurs autres sujets d'intérêts communs.



"Nous avons un dialogue très riche avec le Tchad qui est évidemment pour la France un partenaire très important. On connait l'engagement du Tchad sur les questions de sécurité régionale, et les très forts sacrifices consentis par le Tchad contre le terrorisme, que ça soit contre Boko Haram ou contre les organisations djihadistes au Sahel, et le sacrifice consenti par le Tchad au sein de la MINUSMA. Naturellement, la concertation entre la France et notre proche partenaire le Tchad est importante à cet égard", a déclaré Alexis Lamek.



D'après lui, la France est "évidemment totalement aux côtés (des) partenaires tchadiens". Il a exprimé s'est condoléances suite à l'attaque de Boko Haram ce lundi contre un camp de l'armée tchadienne à Bohouma.