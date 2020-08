Le Tchad est résolu à poursuivre la guerre contre le terrorisme, "un impératif vital"

"La lutte contre le terrorisme qui est un impératif vital demeurera au centre de nos préoccupations", a déclaré mardi le chef de l'État Idriss Déby au Palais de la démocratie.



"Nous allons poursuivre de manière résolue la guerre contre le terrorisme en étroite synergie avec les pays du Bassin du Lac Tchad et du G5 Sahel ainsi que toute la communauté internationale", a-t-il affirmé.



Le président du Tchad a estimé que "la lutte contre le terrorisme participe de notre survie en tant qu'État."



Il a relevé qu'en "dépit d’immenses sacrifices consentis sur le terrain sécuritaire, la menace est toujours là, implacable. Et si l’on n’y prend garde, le terrorisme qui est une véritable calamité du siècle va compromettre tous nos efforts de développement."



"Je serai personnellement présent sur le terrain lorsque les circonstances l’exigent"



Le président a souligné qu'il n'hésitera pas à enfiler la tenue militaire aux côtés de l'armée nationale "tant que la paix, la stabilité, l’unité nationale, la souveraineté, l’intégrité du territoire, la liberté et la démocratie seront menacées."



"Comme je l’ai toujours dit et fait, tant que mon souffle et ma force le permettront, je serai personnellement présent sur le terrain lorsque les circonstances l’exigent. C’est le serment que j’ai fait à ma patrie et à mes frères d’armes", a indiqué Idriss Déby.



"À ceux qui s’étonnent qu’un Chef d’État soient aux côtés de ses troupes en opération, je leur réponds simplement qu’il est des moments qui sont faits pour travailler dans la douceur des bureaux climatisés et il y a des moments où un Chef doit partager la rusticité du terrain avec ses hommes, surtout lorsque la survie de la Nation est en jeu", a-t-il ajouté.