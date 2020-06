"Le Tchad est un pays très fort de son armée et de son peuple", CEMGA Abakar Abdelkerim Daoud

Le chef d'état-major général des armées (CEMGA), le général Abakar Abdelkerim Daoud, a déclaré dimanche à Alwihda Info que "le Tchad est un pays très fort de son armée et de son peuple." Il a félicité le chef de l'État qui a été élevé vendredi à la dignité honorifique de maréchal par l'Assemblée nationale.



"Tout d'abord, je tiens à féliciter le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées son excellence Idriss Deby Itno pour l'octroi du titre de maréchal par l'Assemblée nationale", a affirmé le général de corps d'armée.



Il a tenu à remercier tous ses frères d"armes de l'armée nationale, "où qu'ils soient, de loin ou de près, pour avoir participé à l'opération militaire Colère de Bohoma initiée par le président de la République, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et pour le bien-être de la nation tchadienne."



"Je tiens à remercier le ministre délégué à la Présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps armée Mahamat Abali Salah et tous les officiers de notre armée pour avoir donné corps et âme pour le succès de cette opération", a dit le général Abakar Abdelkerim Daoud.



"Le terrorisme n'a pas de frontières"



"Comme vous le savez, le Tchad est un pays très fort de son armée et de son peuple. L'armée mérite un soutien sans faille de son peuple pour une victoire triomphale contre le terrorisme", a-t-il estimé.



Selon lui, "le chef de l'État, chef suprême de l'armée, a mérité ce titre de maréchal. En tant que frère d'armes, c'est un homme brave et courageux pendant notre opération. C'est un homme à la carrière militaire exceptionnelle. Ce titre de maréchal approuvé par l'Assemblée nationale lui convient parfaitement."



Le CEMGA a lancé un appel à la vigilance des citoyens face à la menace terroriste : "Je tiens à informer les citoyens tchadiens que le terrorisme n'a pas de frontières. La vigilance est le seul moyen pour lutter contre le terrorisme", a-t-il souligné.