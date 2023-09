Le Tchad et la BAD main dans la main pour favoriser l'inclusion Financière et l'entrepreneuriat

Lors de son discours d'ouverture, le représentant de la Banque Africaine de Développement, Mamady Souare, a salué l'engagement du gouvernement tchadien dans cette initiative. Il a souligné que ce projet contribuera à faciliter l'accès des populations vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes en milieu rural, à des services financiers et non financiers innovants. La BAD prévoit de soutenir ce projet à hauteur de 12,8 millions de dollars américains, en collaboration avec la stratégie nationale de finance inclusive.



Mamady Souare a également mentionné que ce financement sera complété par la Facilité pour l'Inclusion Financière Numérique en Afrique (ADFI), qui fournira une assistance technique pour développer de nouveaux services financiers numériques destinés aux femmes et aux jeunes exclus. Cette initiative comprendra également une étude FinScope visant à évaluer l'offre et la demande de services financiers au Tchad.



La Secrétaire Générale du ministère de la Formation Professionnelle, des Métiers et de la Microfinance, Adeguelaye Damaris Nodjigoto, a rappelé que cet accord de financement a été signé en décembre 2020, après des négociations entre le gouvernement tchadien et la BAD. Elle a souligné que les objectifs de ce projet s'alignent avec le Plan National de Développement (PND), qui vise à renforcer l'économie nationale face aux défis climatiques.



Elle a également rappelé que l'entrepreneuriat est un défi majeur pour les jeunes, en particulier en milieu rural, et que des investissements et des innovations sont nécessaires pour lutter contre le chômage croissant. Le projet, qui couvrira huit provinces et la ville de N'Djamena, contribuera à répondre aux besoins et à la vision 2030 du Tchad en matière de développement économique et d'employabilité des jeunes et des femmes.