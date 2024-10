TCHAD

Le Tchad et la Banque Mondiale scellent de nouveaux accords

Alwihda Info | Par Peter Kum - 27 Octobre 2024

La Banque Mondiale a eu des échanges constructifs avec le ministre tchadien des Finances, Tahir Hamid, et sa délégation. Cette rencontre a été l'occasion de discuter des priorités du Tchad et des moyens d'améliorer la situation économique et sociale du pays.