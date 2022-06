Le Tchad et la Banque mondiale se concertent sur la planification des actions de développement

La directrice des opérations de la Banque mondiale pour les pays du Sahel est en visite du travail au Tchad du 10 au 14 juin 2022.



La Mozambicaine, Clara Ana Couthino De Sousa a été reçue par le ministre de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale (MEPDCI), Mahamat Hamid Koua.



L'objet de cette visite est s'entretenir avec les hautes autorités sur les multiples défis liés aux questions de développement du Tchad. Ensuite, la directrice rencontrera les différents partenaires au développement qui appuient le Tchad, pour échanger sur les préoccupations communes liées à la lutte contre la pauvreté et la promotion du bien-être de la population tchadienne.



Il est aussi prévu des échanges directs avec les bénéficiaires des projets financés par la Banque mondiale et les membres de la société civile opérant dans les secteurs essentiels liés à l'éducation, la santé et l'autonomisation des femmes.



Juste après le tête-à-tête avec le ministre de l’Économie, la directrice a indiqué que l’accent a été mis sur la mise en œuvre des projets de la Banque mondiale et la planification des activités de l'année fiscale 2023.



À noter que Mme Clara Ana Couthino De Sousa occupe notamment le poste de directrice des opérations pour le Niger, le Mali et le Burkina Faso depuis le 1er juillet 2021. Elle est basée à Bamako dans la capitale du Mali.