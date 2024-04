Le Tchad et la Chine réaffirment leur engagement à renforcer la coopération sanitaire

Les deux personnalités ont discuté de la coopération sanitaire entre le Tchad et la Chine, et des moyens de la renforcer davantage. Ils ont notamment évoqué les points tels que l'extension de l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine. Le diplomate chinois a annoncé que les travaux d'extension de l'hôpital débuteront d'ici la fin de l'année. Cet hôpital, construit par la Chine, est un symbole de l'amitié entre les deux pays.



Le ministre de la santé a demandé à la Chine de continuer à appuyer la formation du personnel médical tchadien dans des domaines tels que la maintenance biomédicale, l'anesthésie et la pharmacie.

Le Tchad a réaffirmé sa volonté de participer activement au prochain forum Afrique-Chine, qui sera une occasion de renforcer davantage la coopération entre les deux pays.



Le ministre Abderahim a réitéré la ferme volonté du Tchad de renforcer la coopération sanitaire avec la Chine. Il a salué le soutien multiforme de la Chine au Tchad, en particulier dans le domaine de la santé.



L'ambassadeur Wang Xining a réaffirmé l'engagement de la Chine à accompagner le Tchad dans ses efforts de développement. Il a souligné que la Chine est un grand ami du Tchad et qu'elle continuera à soutenir le pays dans son cheminement vers la prospérité.



La coopération sanitaire entre le Tchad et la Chine est un exemple de partenariat mutuellement bénéfique. Elle a permis d'améliorer la santé de la population tchadienne et de renforcer les liens d'amitié entre les deux pays.



Cette coopération est d'autant plus importante dans le contexte de la pandémie de COVID-19, qui a mis en évidence la nécessité d'une coopération internationale renforcée dans le domaine de la santé.



Le Tchad et la Chine sont déterminés à poursuivre leur coopération sanitaire et à en faire un modèle de coopération Sud-Sud.