Le Tchad et la Chine réaffirment leur engagement à renforcer leur coopération bilatérale

Cette rencontre bilatérale a été l'occasion pour les deux diplomates de passer en revue les excellentes relations de coopération qui existent entre le Tchad et la Chine et d'explorer les voies et moyens de les renforcer davantage.



M. Koulamallah a réitéré la gratitude du Tchad à la Chine pour son soutien multiforme dans les domaines du développement socio-économique, des infrastructures, de la sécurité et de la formation. Il a également souligné l'importance de la coopération sino-tchadienne dans la promotion de la paix et de la stabilité en Afrique.



Cette rencontre bilatérale de haut niveau témoigne de la volonté commune du Tchad et de la Chine de porter leur coopération à un niveau supérieur. Elle s'inscrit dans la dynamique de partenariat stratégique entre les deux pays et ouvre des perspectives prometteuses pour le développement mutuel et la prospérité partagée.