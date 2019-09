Le Tchad et la France signent des accords de sécurité et de défense

Le Tchad et la France ont signé mercredi à N'Djamena six conventions bilatérales de coopération en matière de sécurité et de défense.



Le ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de la défense nationale, de la sécurité publique, des anciens combattants et victimes de guerre, Mahamat Abali Salah et l'ambassadeur de France au Tchad, Phillipe Lacoste, ont apposé leur signature sur les documents.



Les conventions concernent l’appui au commandement et à l’organisation des forces de sécurité tchadienne ; l’appui à la direction générale du renseignement militaire ; la logistique et la maintenance (entretien des véhicules et des moyens) ; la formation des jeunes cadres ; la reconversion des militaires et leurs formations professionnelles ; et la Garde nationale nomade du Tchad.