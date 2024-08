Le Tchad et la Russie déterminés à mettre en œuvre les accords conclus à l'issue de la visite de Lavrov à Ndjamena

Ce jour, 8 août 2024, l’ambassadeur du Tchad en Russie, Monsieur Mahamoud Adam Béchir, a été reçu, à sa demande, par le Représentant spécial du Président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et les pays d'Afrique, Vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, M. Michael Bogdanov. « Les échanges ont porté sur les relations entre la République du Tchad et la Fédération de Russie et bien d'autres sujets d’intérêt commun. L’Ambassadeur a saisi cette occasion pour inviter le Vice-Ministre à la célébration de la fête nationale du 11 août 2024 et au Forum international des étudiants tchadiens de l'étranger qui se tiendra du 23 au 25 août 2024 à Moscou », a indiqué l’ambassade du Tchad en Russie.



Lors de cette rencontre, les deux parties ont réaffirmé la détermination du Tchad et de la Russie à mettre en œuvre les accords conclus à l'issue de la visite du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à N'Djamena.

Cette réunion intervient alors que les relations entre le Tchad et les pays occidentaux, notamment les États-Unis et la France, se sont détériorées ces derniers mois.



Le Tchad semble s'être rapproché de la Russie et des pays voisins de la région du Sahel au détriment de sa coopération avec les Occidentaux. Le gouvernement tchadien a exercé des pressions sur les États-Unis et la France, ce qui a entraîné un retrait partiel de leurs forces militaires du pays.