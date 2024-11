Le Tchad et le Cameroun renforcent leur coopération logistique

Dans la continuité des efforts visant à renforcer la coopération économique entre le Tchad et le Cameroun, une nouvelle étape importante a été franchie. En effet, une réunion quadripartite s’est tenue à Douala, réunissant les Armateurs, l’Union des Consignataires et Armateurs du Cameroun (UCAM), les représentants des opérateurs économiques tchadiens et le Conseil des Chargeurs du Tchad (COC-Tchad).





Cette rencontre, qui fait suite à une première phase de concertation, avait pour objectif principal d’approfondir les échanges sur les préoccupations des opérateurs économiques tchadiens concernant les frais portuaires et de transit à Douala.





Les discussions, qui ont duré plus de trois heures, ont permis d’apporter des éclaircissements sur la nature et le calcul de ces frais. Grâce aux interventions de Madame Gilbertine WAFEU, Présidente de l’UCAM, et des représentants des principales compagnies maritimes opérant sur le port de Douala (MSC, MAERSK, CMA CGM, PIL et EOLIS), les participants ont pu mieux comprendre les mécanismes tarifaires en vigueur.





À l’issue de ces échanges constructifs, les parties prenantes sont parvenues à un consensus sur une procédure claire et transparente pour le règlement des frais portuaires et de transit. Cette avancée majeure devrait permettre aux opérateurs économiques tchadiens de bénéficier de conditions plus favorables et de renforcer leur compétitivité.





Cette coopération bilatérale s’inscrit dans une dynamique de renforcement des échanges commerciaux entre les deux pays et contribue à la fluidification des flux de marchandises.