Le Tchad et le Maroc échangent sur les perspectives de développement des échanges commerciaux

La rencontre intervient deux jours avant la célébration de la fête de l’indépendance du peuple marocain. Elle comporte deux thématiques à savoir : "La coopération économique entre les deux pays : quels leviers pour une meilleure redynamisation" et "la situation des échanges économiques et commerciaux : rôle du secteur privé marocain et tchadien et de l’écosystème".



L'objectif visé est la mise au point concernant le bilan du volet économique des relations bilatérales et l'examen des perspectives de développement des échanges commerciaux entre le Royaume du Maroc et la République du Tchad.



Les interventions des panelistes, les observations et les propositions des participants ont permis au comité de synthèse de regrouper les réflexions, les suggestions et les conclusions sous forme d’un livrable à remettre à toutes les instances concernées en vue d’établir des actions et prendre des décisions à même de booster la coopération et les échanges commerciaux entre les deux pays en perspective d’atteindre un partenariat basé sur le principe de la solidarité et l’approche « gagnant-gagnant ».



Les participants se sont penchés sur les secteurs concernant l’agriculture, l’élevage, la santé, la sureté, la pêche, la justice, les douanes, le tourisme, la culture, l’artisanat, les mines, l’eau, l’environnement, l’aviation civile, l’énergie, les TIC, et très prochainement le transport et le commerce, sans oublier la nouvelle forme de partenariat basée sur la coopération triangulaire et décentralisée.



L’ambassadeur du Maroc, Abdellatif Erroja, s'est réjoui de la consolidation des relations qui existent entre le Tchad et le Maroc avant d’ajouter que les autres secteurs de la coopération connaissent un progrès soutenu. Selon lui, le nombre élevé de cadres tchadiens formés au Maroc qui occupent actuellement des postes de hauts niveaux dans les secteurs publics et privés, confirme la qualité des liens entre les deux peuples qui a dépassé son caractère formel pour revêtir un aspect humain. "L’ouverture à N’Djamena de la mosquée Mohammed VI et la finalisation de son annexe, le Centre culturel marocain, seront des jalons de la coopération agissante et d'un symbole de fierté et de confiance dans l’avenir prometteur des liens fraternels entre les deux pays", souligne le diplomate marocain. "Ce nouveau Centre sera un établissement bilingue dédié à répondre aux besoins des chercheurs dans les divers domaines de la connaissance", ajoute-t-il.



D’autres secteurs clés qui constituent le pivot du développement durable sont couverts par la coopération entre les deux pays en vertu d’un cadre juridique riche qui attend d’être dynamisé ou finalisé. L’Ambassadeur dit avoir la ferme conviction que le Tchad, grâce à sa position géographique au centre de l’Afrique, a d'énormes potentialités non exploitées et va rejoindre cette dynamique d’intégration. L'on note notamment un potentiel de terre cultivable de 39 million d’hectares et de 5.6 millions d’hectares de terres irrigables (seulement 6% des terres arables du pays sont cultivées).



Les fertilisants produits par le Groupe marocain OCP permettraient au Tchad, on seulement, de réaliser son autosuffisance alimentaire mais de devenir un grenier de l’Afrique. Eu égard aux liens spirituels et culturels régissant les relations entre les deux pays frères, l’ambassade continuera ses efforts inlassables pour le raffermissement de tous les volets de la coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Tchad, et notamment la coopération économique qui demeure l’un des piliers de la diplomatie d’avenir, assure l’Ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdellatif Erroja.



Depuis 2017, le domaine de la formation a connu un nouvel élan avec l’intégration de la spécialisation en médecine dans les cursus de formation. Le nombre d'étudiants dans les filières paramédicales et médicales (médecine générale et spécialités) a atteint 63 bénéficiaires, abstraction faite des autres formations dispensées dans le cadre de la coopération militaire et au sein des universités privées. À partir de cette année, les médecins spécialistes de la première promotion, formés durant 4 ans dans les CHUs marocains, ont commencé à regagner le Tchad pour servir dans les hôpitaux tchadiens. L’ouverture à N’Djamena de la mosquée Mohammed VI et la finalisation du son annexe -le Centre Culturel Marocain- seront des jalons de la coopération agissante et un symbole de fierté et de confiance dans l’avenir prometteur des liens fraternels entre les deux pays.



Le nouveau Centre culturel marocain à N’Djamena sera un établissement bilingue dédié à répondre aux besoins des chercheurs dans les divers domaines de la connaissance. Plusieurs opérateurs économiques tchadiens et marocains ont pris part à cette rencontre en présence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du Tchad.