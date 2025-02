Le Tchad et les États-Unis renforcent leurs liens : une dernière rencontre avant le départ de l'ambassadeur

Ce jeudi, le ministre d'État, ministre des Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine et des Tchadiens de l'Étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a reçu en audience Son Excellence Alexander Laskaris, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique au Tchad, en fin de mission.



Cette rencontre a été l'occasion de passer en revue les nombreux projets de coopération entre les deux pays et de saluer les progrès réalisés dans différents domaines. Les deux personnalités ont souligné l'importance du partenariat stratégique entre le Tchad et les États-Unis, fondé sur des valeurs communes et des intérêts partagés.



Les échanges ont permis de dresser un bilan positif de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la sécurité, de la gouvernance, du développement économique et de la lutte contre le terrorisme. Les États-Unis ont apporté un soutien important au Tchad dans ces domaines, notamment en matière de formation des forces de sécurité et de lutte contre le terrorisme.