Le Tchad face à l'exode : les jeunes proposent des solutions

L'immigration clandestine constitue un véritable défi pour le Tchad et de nombreux pays de la région. Les causes sont multiples et complexes, allant du changement climatique à l'insécurité en passant par le manque d'opportunités économiques. Comme l'a souligné Bello Yerima Yaya, Directeur du pays, « un immigrant est un individu mal informé qui pense qu'un pays est meilleur qu'un autre ». Les traversées périlleuses du désert et de la Méditerranée ont causé de nombreuses pertes en vies humaines, soulignant l'urgence d'agir.





Les jeunes Tchadiens, conscients de l'ampleur du problème, se sont mobilisés pour trouver des solutions durables. Le Président du Comité d'organisation, Benoudjoum William, a rappelé l'importance de leur engagement dans cette lutte. Lors de ce forum, ils ont partagé leurs expériences, échangé leurs idées et proposé des initiatives pour lutter contre la migration clandestine.



Dans son discours, William a souligné que l'immigration est l’un des plus grands défis auxquels font face certains États africains et européens, notamment ceux du Sahel, dont le Tchad. Il a mentionné les pertes tragiques en vies humaines dues aux traversées dangereuses du désert et de la Méditerranée, qui continuent d'affecter de nombreuses familles.





Yerima Yaya a identifié le changement climatique, l’extrémisme violent, l’insécurité et le manque d'emplois comme des facteurs clés qui poussent les jeunes à quitter le pays. Il a ajouté : « Un immigrant est un individu mal informé qui pense qu'un pays est meilleur qu'un autre. »





William a chaleureusement remercié le comité d'organisation pour son travail remarquable, ainsi que la ministre déléguée auprès du ministère des Affaires étrangères, chargée de l'Intégration africaine et des Tchadiens à l'étranger, ainsi que tous les invités présents.





Ce forum représente une étape importante pour mobiliser la jeunesse autour de questions cruciales pour l'avenir du Tchad et de sa population.