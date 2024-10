Le Tchad forme des femmes leaders pour des élections apaisées

Dans un contexte marqué par les enjeux des prochaines élections législatives, Oxfam, en partenariat avec ONU Femmes, a organisé une formation de haut niveau à l'intention de 20 organisations féminines tchadiennes. L'objectif ? Renforcer leurs capacités à prévenir et à gérer les conflits électoraux, souvent sources de tensions et de violences.





Pendant plusieurs jours, ces femmes leaders ont bénéficié d'une formation théorique et pratique sur des thèmes clés tels que la médiation, la négociation, la communication interpersonnelle et la résolution de conflits. L'objectif est de leur donner les outils nécessaires pour jouer un rôle actif dans la prévention et la gestion des conflits, notamment en période électorale.



"Les femmes ont un rôle essentiel à jouer dans la construction de la paix et de la stabilité", a déclaré Fanta Zara Abakar, cheffe du projet de renforcement et de mobilisation des femmes pour la paix au Tchad. "En les formant, nous leur donnons les moyens de devenir des actrices de changement et de contribuer à un climat apaisé pendant les élections."



Les prochaines élections législatives au Tchad s'annoncent cruciales pour l'avenir du pays. Il est donc essentiel de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour garantir leur déroulement pacifique. La formation dispensée par Oxfam et ONU Femmes s'inscrit dans cette dynamique et vise à contribuer à un processus électoral inclusif et transparent.



Ce partenariat entre Oxfam et ONU Femmes est un exemple de la mobilisation de la société civile et des organisations internationales pour promouvoir la paix et la sécurité au Tchad. En renforçant les capacités des organisations féminines, ces deux acteurs contribuent à renforcer la démocratie et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes.