Le Tchad honore ses anciens : Le ministère de l’Action sociale offre un don aux retraités

Dans une ambiance empreinte de reconnaissance et de convivialité, le ministère de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires a organisé, ce samedi 26 octobre, une cérémonie de remise de dons aux agents retraités. Ce geste symbolique vise à rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui ont consacré une partie de leur vie au service de l’État et des populations vulnérables.



La ministre Fatimé Boukar Kossei a souligné l’importance de cette cérémonie, soulignant que c’est l’occasion de témoigner la gratitude de la nation envers ces agents qui ont œuvré sans relâche pour le bien-être des Tchadiens, notamment les plus démunis. « Vous avez marqué de votre empreinte l’histoire de notre ministère et du pays tout entier », a-t-elle déclaré.



La ministre a rappelé que cette action s’inscrit dans le cadre de la politique sociale du président de la République, qui place l’être humain au centre de ses préoccupations. « Le gouvernement est conscient des défis auxquels sont confrontés les retraités et s’engage à améliorer leur qualité de vie », a-t-elle assuré.



Cette cérémonie a été l’occasion pour les retraités de se retrouver et d’échanger. Ils ont exprimé leur gratitude envers le ministère pour ce geste de reconnaissance. « Nous sommes très touchés par cette attention », a déclaré le représentant des retraités. « Cela nous montre que nous ne sommes pas oubliés. »



Si ce don est une marque de reconnaissance, il est important de noter que les besoins des retraités vont au-delà de l’aspect matériel. Il est essentiel de mettre en place des politiques publiques durables pour garantir leur bien-être et leur sécurité sociale.