Le Tchad inaugure un ambitieux projet d'aménagement du polder de Daguila-Ango, un espoir pour la région du Lac Tchad

Le jeudi 30 janvier 2025, une étape importante a été franchie dans le développement agricole du Tchad avec la réception officielle des travaux d'aménagement du polder de Daguila-Ango. Ce projet, financé par la Banque Mondiale (BMZ) et mis en œuvre par ARCHI SAT, en partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM), va révolutionner la vie des populations de la région.





Situé dans le canton de Ngarangou, à 25 km de Bol, au bord du lac Tchad, ce polder d'une superficie de 800 hectares va permettre de développer une agriculture intensive et de diversifier les cultures. Les 22 villages et 1600 ménages de la région pourront ainsi bénéficier de nouvelles opportunités économiques et améliorer leur sécurité alimentaire.