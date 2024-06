Le Tchad intègre les TIC dans le programme scolaire : un nouveau cap pour l'éducation

Le ministre a tiré la sonnette d'alarme sur l'état actuel de l'école tchadienne, la qualifiant de "pente périlleuse". Il a appelé à une mobilisation générale et à une synergie d'actions pour redresser le système éducatif et répondre aux attentes de la 5ème République.



Dans cette optique de modernisation, le secrétaire d'Etat à l'Education Nationale et à la Promotion Civique, M. Maïdé Hamit Lony, a plaidé pour l'intégration des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) dans le programme scolaire. Il a souligné que l'évolution du monde rend l'utilisation des TIC indispensable dans l'enseignement.



L'intégration des TIC dans le programme scolaire tchadien marque un tournant important dans la modernisation du système éducatif du pays. Cette initiative permettra aux élèves d'acquérir les compétences numériques essentielles pour réussir dans le monde d'aujourd'hui et de demain.



L'implantation réussie des TIC dans les écoles tchadiennes nécessitera de surmonter plusieurs obstacles, notamment l’accès limité aux infrastructures numériques: La plupart des écoles tchadiennes, en particulier dans les zones rurales, manquent d'équipements informatiques et d'accès à internet fiables.



La plupart des enseignants tchadiens ne sont pas suffisamment formés pour utiliser efficacement les TIC dans leur pratique pédagogique. L'acquisition et la maintenance des technologies éducatives peuvent représenter un fardeau financier important pour le gouvernement tchadien.



Néanmoins, la volonté politique affichée par les nouvelles autorités et l'enjeu crucial de l'éducation pour le développement du Tchad laissent entrevoir des perspectives encourageantes pour la réussite de cette initiative.