Le Tchad intensifie la lutte pour la scolarisation des filles à Barh El Gazel

Le Tchad a franchi une nouvelle étape dans sa lutte pour l'éducation des filles. La 6ème édition de la campagne de sensibilisation "Ma fille va à l'école", initiée par l'ONG Voix de la Femme, a été lancée ce jour à Moussoro, chef-lieu de la province du Barh El Gazel. Cet événement majeur a réuni les autorités locales, nationales et les acteurs de la société civile, soulignant ainsi l'importance accordée à cette cause.



La scolarisation des filles au Tchad reste un défi majeur, notamment dans les régions rurales. Les pesanteurs socioculturels, les mariages précoces et les tâches ménagères assignées aux filles constituent autant d'obstacles à leur accès à l'éducation. C'est dans ce contexte que la campagne "Ma fille va à l'école" a vu le jour, visant à sensibiliser les communautés et à encourager les familles à envoyer leurs filles à l'école.



Cette 6ème édition de la campagne a pour objectifs de réduire le taux d'analphabétisme féminin, lutter contre le déscolarisation des filles, changer les perceptions et les attitudes vis-à-vis de l'éducation des filles et promouvoir l'égalité des genres.



La coordinatrice de l'ONG Voix de la Femme, Amina Tidjani Yahya, a souligné l'importance de cette campagne, notamment dans une province comme le Barh El Gazel où le taux de scolarisation des filles est particulièrement faible. Le ministre du développement touristique, de la culture et de l'artisanat, parrain de l'événement, a quant à lui salué l'engagement du gouvernement en faveur de l'éducation des filles et a rappelé la gratuité des inscriptions universitaires pour les filles.



Le lancement de la 6ème édition de la campagne "Ma fille va à l'école" à Moussoro est un signal fort de la volonté du Tchad de garantir l'accès à l'éducation pour toutes les filles. Les défis restent nombreux, mais l'engagement des acteurs de la société civile et du gouvernement laisse espérer des progrès significatifs dans les années à venir.