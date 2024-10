Le Tchad investit dans l'avenir de ses étudiants

Le Tchad franchit une nouvelle étape dans la modernisation de son système éducatif. Un projet ambitieux visant à professionnaliser l’enseignement supérieur a été lancé ce jour.



Ce projet, soutenu par la France, vise à mieux préparer les étudiants tchadiens à intégrer le monde du travail. En effet, il s’agit de rendre les formations universitaires plus proches des réalités du marché de l’emploi. Concrètement, les futurs diplômés seront mieux outillés pour trouver un emploi et contribuer au développement économique du pays.



Les établissements d’enseignement supérieur bénéficiaires du projet se concentreront sur les filières agricoles et agroalimentaires, des secteurs clés pour le développement du Tchad. L’objectif est de former des professionnels capables de répondre aux défis de l’agriculture moderne et de contribuer à la sécurité alimentaire du pays.



La coopération entre le Tchad et la France dans le domaine de l’éducation se renforce. Grâce à ce projet, les étudiants tchadiens pourront bénéficier d’un enseignement de qualité et de meilleures perspectives d’avenir.



Pour atteindre ses objectifs, le projet s’appuie sur une approche collaborative. Les universités, les entreprises, les organisations de la société civile et le gouvernement travailleront main dans la main pour améliorer les contenus pédagogiques, favoriser les stages en entreprise, créer des liens avec le monde professionnel et mettre en place des mécanismes d’orientation.



Ce projet est une étape importante dans la construction d’un système éducatif plus performant et plus adapté aux besoins du Tchad. Il permettra de former une nouvelle génération de professionnels qualifiés et de contribuer au développement socio-économique du pays.