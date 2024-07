Le Tchad joue un rôle crucial dans la recherche de la paix au Soudan en participant à la Conférence du Caire

La participation du Tchad à la conférence souligne le rôle important que le pays joue dans la région. Le Tchad partage une longue frontière avec le Soudan et les deux pays ont des liens historiques et culturels étroits. La crise au Soudan a eu un impact important sur le Tchad, qui a accueilli des milliers de réfugiés soudanais.



Lors de la conférence, le Tchad a réaffirmé son engagement à soutenir le processus de paix au Soudan. Le ministre Koulamallah a appelé toutes les parties soudanaises à dialoguer de manière inclusive et à trouver un compromis pour mettre fin à la violence. Il a également souligné l'importance de répondre à la crise humanitaire qui affecte des millions de Soudanais.



La mise en œuvre de ces mesures sera un défi, mais la conférence du Caire a donné un nouvel espoir au peuple soudanais. Le Tchad continuera à jouer un rôle actif dans le processus de paix et à soutenir le Soudan sur la voie de la paix et de la stabilité.