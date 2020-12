"Le Tchad n'est pas petit. Il faut vous faire grand et voir grand", Idriss Deby

"La culture de non-violence, la culture de vivre-ensemble, la culture de l'unité nationale et surtout, surtout être jaloux de la souveraineté nationale, ça ne se marchande pas. On n'achète pas et on ne vend pas la souveraineté. On ne quémande pas la souveraineté. Le Tchad, ce grand pays au coeur de l'Afrique n'est pas petit. Le Tchad est grand. Il faut vous faire grand et voir grand aussi".

N'Djamena - Le chef de l'État Idriss Deby s'est exprimé mardi face à la presse, dans les nouveaux locaux de l'Office national des médias audiovisuels (ONAMA). Il a rappelé que la communication est le 3ème pouvoir et a demandé aux journalistes de ne pas avoir peur d'aller chercher l'information."Je veux dire aux tchadiens que le Tchad n'est pas petit, le Tchad est grand, il faut voir grand. C'est une réalisation qui tient compte non seulement de notre époque mais du futur", a déclaré Idriss Deby.Selon le président, "c'est une réalisation futuriste et qui a couté bien sûr chère aux ressources du pays. Ca vaut la peine. Ça vaut bien le coût aussi". Idriss Deby a expliqué que "c'est un outil extrêmement important pour amener les tchadiens et tchadiennes à changer dans le bon sens, surtout l'amour du pays".Le personnel de l'ONAMA n'a désormais "aucune raison de décevoir les tchadiens", a souligné le président.